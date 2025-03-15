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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

Киев • УНН

 • 222555 просмотра

Андрей Ермак возглавил делегацию для взаимодействия с международными партнерами для переговорного процесса по справедливому миру. В состав также вошли министры и заместитель руководителя ОП.

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом говорится в распоряжении №14/2025-рп, передает УНН.

Образовать делегацию Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира 

- говорится в распоряжении.

В состав делегации вошли:

  • Андрей Ермак - руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
    • Андрей Сибига – министр иностранных дел, член делегации;
      • Рустем Умеров – министр обороны, член делегации:
        • Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса Президента, член делегации.

          В соответствии с распоряжением, глава делегации может вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации Украины, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня на 30 дней лежит на столе со вторника, однако россия делает все, чтобы этого не допустить.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          Войнаполитика
          Рустем Умєров
          Андрей Ермак
          Владимир Зеленский
          Украина
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