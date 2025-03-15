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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Київ • УНН

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Андрій Єрмак очолив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами задля переговорного процесу щодо справедливого миру. До складу також увійшли міністри та заступник керівника ОП.

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це йдеться в розпорядженні №14/2025-рп, передає УНН.

Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру 

- йдеться в розпорядженні.

До складу делегації увійшли:

  • Андрій Єрмак - керівник Офісу Президента України, глава делегації;
    • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ, член делегації;
      • Рустем Умєров – міністр оборони, член делегації:
        • Павло Паліса – заступник керівника Офісу Президента, член делегації.

          Відповідно до розпорядження, глава делегації може вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів лежить на столі з вівторка, проте росія робить все, щоб цього не допустити.

          Павло Башинський

          Павло Башинський

          ВійнаПолітика
          Рустем Умєров
          Андрій Єрмак
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