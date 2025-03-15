Припинення вогню вже могло бути, але росія робить усе, щоб цього не допустити - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо припинення вогню на 30 днів лежить на столі з вівторка, проте росія робить все, щоб цього не допустити. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає УНН.

Виступав на зустрічі європейських лідерів, заявивши, що шлях до миру має розпочатися безумовно. І якщо росія цього не хоче, то треба чинити сильний тиск, доки вона цього не захоче. москва розуміє одну мову. З вівторка на столі лежить пропозиція про припинення вогню - мовчання про війну в повітрі, на морі та на передовій. Це американська пропозиція - повне, безумовне припинення вогню на 30 днів. У той час, без вбивств, справді можна було б домовитися про всі аспекти справжнього миру. Ми говорили про те, хто буде відтягувати мир і все гальмувати - і тепер ми це чітко бачимо. Припинення вогню вже могло бути, але росія робить усе, щоб цього не допустити