Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня на 30 дней лежит на столе со вторника, однако россия делает все, чтобы этого не допустить. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

Выступал на встрече европейских лидеров, заявив, что путь к миру должен начаться безусловно. И если россия этого не хочет, то надо оказывать сильное давление, пока она этого не захочет. москва понимает один язык. Со вторника на столе лежит предложение о прекращении огня - молчание о войне в воздухе, на море и на передовой. Это американское предложение - полное, безусловное прекращение огня на 30 дней. В то время, без убийств, действительно можно было бы договориться обо всех аспектах настоящего мира. Мы говорили о том, кто будет оттягивать мир и все тормозить - и теперь мы это четко видим. Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить