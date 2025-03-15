Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить - Зеленский

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16623 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30983 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65958 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215328 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123579 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392504 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311358 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213915 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244305 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255165 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23557 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46276 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132879 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15541 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14870 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132955 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215328 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392504 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254752 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311358 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3498 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14920 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46325 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72251 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57323 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить - Зеленский

Киев • УНН

 • 16908 просмотра

Президент Украины заявил, что россия делает все, чтобы не допустить прекращения огня на 30 дней, хотя предложение уже лежит на столе. Зеленский подчеркнул важность давления на рф для достижения мира.

Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прекращении огня на 30 дней лежит на столе со вторника, однако россия делает все, чтобы этого не допустить. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи "коалиции желающих", передает УНН.

Выступал на встрече европейских лидеров, заявив, что путь к миру должен начаться безусловно. И если россия этого не хочет, то надо оказывать сильное давление, пока она этого не захочет. москва понимает один язык. Со вторника на столе лежит предложение о прекращении огня - молчание о войне в воздухе, на море и на передовой. Это американское предложение - полное, безусловное прекращение огня на 30 дней. В то время, без убийств, действительно можно было бы договориться обо всех аспектах настоящего мира. Мы говорили о том, кто будет оттягивать мир и все тормозить - и теперь мы это четко видим. Прекращение огня уже могло быть, но россия делает все, чтобы этого не допустить 

- сказал Зеленский.

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский13.03.25, 21:26 • 137721 просмотр

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал мировых лидеров продолжать давление на российского диктатора владимира путина для безусловного прекращения огня.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Кир Стармер
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77