Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Тревога продолжалась более 7 часов, силы ПВО работали. В Фастовском районе произошло возгорание на предприятии.
Россияне ночью атаковали Киевскую область, используя ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась более семи часов. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.
Очередная ночная вражеская атака с помощью БпЛА на Киевскую область. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории производственного предприятия, пожар ликвидирован.
В настоящее время оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним
15 марта оккупанты обстреляли Киевскую область, повреждены семь частных домов в Белоцерковском районе и альтанка в Яготинском районе. Информации о посыпанном не было.