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Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Киев • УНН

 • 58722 просмотра

Ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Тревога продолжалась более 7 часов, силы ПВО работали. В Фастовском районе произошло возгорание на предприятии.

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Россияне ночью атаковали Киевскую область, используя ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась более семи часов. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, пишет УНН.

Очередная ночная вражеская атака с помощью БпЛА на Киевскую область. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено

- пишет Калашник.

По его словам, в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории производственного  предприятия, пожар ликвидирован. 

В настоящее время оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки. 

Напомним 

15 марта оккупанты обстреляли Киевскую область, повреждены семь частных домов в Белоцерковском районе и альтанка в Яготинском районе. Информации о посыпанном не было.

Алина Волянская

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