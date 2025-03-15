Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

Російські війська вночі атакували Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі, інформація про постраждалих відсутня, повідомили у ГУНП в області, показавши фото наслідків, пише УНН.

Деталі

Як повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник, ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - вказав Калашник у соцмережах.

"У Білоцерківському районі пошкоджено сім приватних будинків. В Яготинському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено дах альтанки", - ідеться у повідомленні поліції.

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України