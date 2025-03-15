ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України
Київ • УНН
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
ППО знищила 130 ворожих ударних БпЛА. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 15 березня українські сили оборони відбили чергову масовану повітряну атаку з боку терористичних військ.
Противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М", 178 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів.
Для відбиття нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Внаслідок ефективної роботи українських військових підтверджено знищення 130 ворожих безпілотників у 13 областях, серед яких Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, Одеська та інші.
Ще 38 безпілотників-імітаційних цілей не змогли виконати свої завдання, що свідчить про ефективну роботу сил протиповітряної оборони.
Водночас унаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження інфраструктури в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
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