ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

ППО знищила 130 ворожих ударних БпЛА. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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У ніч на 15 березня українські сили оборони відбили чергову масовану повітряну атаку з боку терористичних військ.

Противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М", 178 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів.

Для відбиття нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Внаслідок ефективної роботи українських військових підтверджено знищення 130 ворожих безпілотників у 13 областях, серед яких Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, Одеська та інші.

Ще 38 безпілотників-імітаційних цілей не змогли виконати свої завдання, що свідчить про ефективну роботу сил протиповітряної оборони.

Водночас унаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження інфраструктури в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

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