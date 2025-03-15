ПВО сбила 130 Shahed из 178 выпущенных врагом по 13 областям Украины
Киев • УНН
В ночь на 15 марта силы ПВО отразили массированную атаку. Уничтожено 130 БпЛА, 38 имитационных целей не достигли цели. Есть разрушения инфраструктуры в 6 областях.
ПВО уничтожила 130 вражеских ударных БпЛА. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 15 марта украинские силы обороны отбили очередную массированную воздушную атаку со стороны террористических войск.
Противник выпустил две баллистические ракеты "Искандер-М", 178 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов.
Для отражения нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. В результате эффективной работы украинских военных подтверждено уничтожение 130 вражеских беспилотников в 13 областях, среди которых Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская, Одесская и другие.
Еще 38 беспилотников-имитационных целей не смогли выполнить свои задачи, что свидетельствует об эффективной работе сил противовоздушной обороны.
В то же время в результате атаки зафиксированы разрушения и повреждения инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
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