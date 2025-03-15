Укрзализныця минимизирует задержки поездов на обесточенных участках Днепропетровщины и Запорожья
Киев • УНН
В Укрзализныце сообщили, что враг продолжает бить по инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей. Для избежания задержек задействовали резервные тепловозы.
Выведены резервные тепловозы на обесточенные участки железнодорожной энергетической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей. Это приводит к временным перебоям в электроснабжении, но уже на месте работают резервные тепловозы, чтобы минимизировать задержки поездов.
Несмотря на ситуацию, задержки движения ограничены, а пассажиры могут проверять актуальное состояние движения поездов на официальном сайте https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/ .
Кроме того, могут возникать изменения в графике пригородных поездов, поэтому рекомендуется следить за объявлениями на вокзалах.
Напомним
Захватчики повредили важные инфраструктурные объекты в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены в результате вражеской атаки. Спасатели и правоохранители работают на местах событий.
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