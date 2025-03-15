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Укрзализныця минимизирует задержки поездов на обесточенных участках Днепропетровщины и Запорожья

Киев • УНН

 • 30351 просмотра

В Укрзализныце сообщили, что враг продолжает бить по инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей. Для избежания задержек задействовали резервные тепловозы.

Укрзализныця минимизирует задержки поездов на обесточенных участках Днепропетровщины и Запорожья

Выведены резервные тепловозы на обесточенные участки железнодорожной энергетической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей. Это приводит к временным перебоям в электроснабжении, но уже на месте работают резервные тепловозы, чтобы минимизировать задержки поездов.

Несмотря на ситуацию, задержки движения ограничены, а пассажиры могут проверять актуальное состояние движения поездов на официальном сайте https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/ .

Кроме того, могут возникать изменения в графике пригородных поездов, поэтому рекомендуется следить за объявлениями на вокзалах.

Напомним

Захватчики повредили важные инфраструктурные объекты в Запорожской и Днепропетровской областях повреждены в результате вражеской атаки. Спасатели и правоохранители работают на местах событий.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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