В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области в результате вражеской агрессии был поврежден важный инфраструктурный объект в одном из населенных пунктов региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На месте работают спасатели и правоохранители, которые осуществляют необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Власти призывают граждан оставаться в безопасных местах до дальнейшего отбоя.

Напомним

Несколько дней назад было сообщено, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры около 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остались без газа.

россияне ударили из артиллерии по Запорожскому району: пострадала пожилая женщина