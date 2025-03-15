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В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

Киев • УНН

 • 77013 просмотра

В Запорожской области поврежден важный инфраструктурный объект в результате вражеской атаки. Спасатели и правоохранители работают на месте происшествия.

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области в результате вражеской агрессии был поврежден важный инфраструктурный объект в одном из населенных пунктов региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На месте работают спасатели и правоохранители, которые осуществляют необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Власти призывают граждан оставаться в безопасных местах до дальнейшего отбоя.

Напомним

Несколько дней назад было сообщено, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры около 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остались без газа. 

россияне ударили из артиллерии по Запорожскому району: пострадала пожилая женщина10.03.25, 08:49 • 15594 просмотра

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