В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии
Киев • УНН
В Запорожской области поврежден важный инфраструктурный объект в результате вражеской атаки. Спасатели и правоохранители работают на месте происшествия.
В Запорожской области в результате вражеской агрессии был поврежден важный инфраструктурный объект в одном из населенных пунктов региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
На месте работают спасатели и правоохранители, которые осуществляют необходимые меры для ликвидации последствий атаки.
Власти призывают граждан оставаться в безопасных местах до дальнейшего отбоя.
Напомним
Несколько дней назад было сообщено, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры около 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остались без газа.
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