россияне ударили из артиллерии по Запорожскому району: пострадала пожилая женщина
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Запорожского района ранена 79-летняя женщина. Взрывной волной поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Запорожского района в Запорожской области ранена 79-летняя женщина, есть повреждения, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне из артиллерии нанесли еще один вражеский удар по Запорожскому району. Пострадала 79-летняя женщина
По его словам, в результате вражеской атаки взрывной волной и осколками частично разрушен дом, повреждены хозяйственные постройки и расположенные рядом жилые помещения.
Ночной авиаудар КАБами по Запорожской области: есть раненые и разрушения10.03.25, 06:08 • 20598 просмотров