росіяни вдарили з артилерії по Запорізькому району: постраждала літня жінка

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Запорізького району у Запорізькій області поранено 79-річну жінку, є пошкодження, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни з артилерії завдали ще один ворожий удар по Запорізькому району. Постраждала 79-річна жінка - написав Федоров.

З його слів, внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано будинок, пошкоджені господарчі споруди та поруч розташовані помешкання

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