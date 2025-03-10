росіяни вдарили з артилерії по Запорізькому району: постраждала літня жінка
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Запорізького району поранено 79-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Запорізького району у Запорізькій області поранено 79-річну жінку, є пошкодження, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
росіяни з артилерії завдали ще один ворожий удар по Запорізькому району. Постраждала 79-річна жінка
З його слів, внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано будинок, пошкоджені господарчі споруди та поруч розташовані помешкання
Нічний авіаудар КАБами по Запорізькій області: є поранені та руйнування10.03.25, 06:08 • 20599 переглядiв