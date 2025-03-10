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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33752 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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росіяни вдарили з артилерії по Запорізькому району: постраждала літня жінка

Київ • УНН

 • 15603 перегляди

Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Запорізького району поранено 79-річну жінку. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

росіяни вдарили з артилерії по Запорізькому району: постраждала літня жінка

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Запорізького району у Запорізькій області поранено 79-річну жінку, є пошкодження, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни з артилерії завдали ще один ворожий удар по Запорізькому району. Постраждала 79-річна жінка

- написав Федоров.

З його слів, внаслідок ворожої атаки вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано будинок, пошкоджені господарчі споруди та поруч розташовані помешкання

Нічний авіаудар КАБами по Запорізькій області: є поранені та руйнування10.03.25, 06:08 • 20599 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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