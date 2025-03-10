Нічний авіаудар КАБами по Запорізькій області: є поранені та руйнування

В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області, внаслідок чого двоє чоловіків зазнали поранень. Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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Він уточнив, що ворог атакував Запорізький район області.

Вночі ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені - розповів голова Запорізької ОВА.

Він додав, що нині пораненим надається вся необхідна медична допмога.

Нагадаємо

Днями партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізниці в Джанкойському районі Криму, знищивши релейну шафу. Операція завадила постачанню палива російським військам у Запорізькій області.

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