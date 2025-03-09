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ЗСУ знищили понад 100 окупантів та техніку на Покровському напрямку - у Генштабі розповіли про найгарячіші точки на фронті

Київ • УНН

 • 22764 перегляди

За добу відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав 55 авіаційних ударів та 1239 атак дронами. На Покровському напрямку ліквідовано 104 окупанти та пошкоджено значну кількість військової техніки.

ЗСУ знищили понад 100 окупантів та техніку на Покровському напрямку - у Генштабі розповіли про найгарячіші точки на фронті

У неділю, 9 березня, Сили оборони України на Покровському напрямку ліквідували понад 100 російських окупантів, ще близько 80 поранені. Значних втрат ворог зазнає і на Курському напрямку. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 22.00 09.03.2025 відбулося 140 бойових зіткнень.

Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Прудянка, Вовчанські Хутори та Слатине.

Противник здійснив чотири атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили їх усі.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, на даний час точиться бій.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зоря, Попів Яр та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 104 та поранили 82 окупанти; знищили три танки, чотири бойові броньовані машини, шість автомобілів, два БпЛА, чотири антени управління БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк, дві гармати, дві бойові броньовані машини та автомобіль загарбників

- доповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще сім атак загарбників тривають.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнали райони Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 27 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

У суботу, 8 березня, на Курському напрямку відбулося найбільше ворожих атак. Значних втрат зазнає ворог на Покровському напрямку. Загалом на фронті було зафіксовано 150 бойових зіткнень.

ЗСУ показали ефектне знищення російської САУ "Нона" на Краматорському напрямку06.03.25, 01:11 • 19035 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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