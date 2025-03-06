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ЗСУ показали ефектне знищення російської САУ "Нона" на Краматорському напрямку

Київ • УНН

 • 19035 перегляди

Українські військові виявили та знищили самохідну артилерійську установку "Нона" та іншу техніку окупантів на Краматорському напрямку. Ворожа піхота також була ліквідована.

ЗСУ показали ефектне знищення російської САУ "Нона" на Краматорському напрямку

Українські військові завдали удару по російській техніці на Краматорському напрямку. Воїнам ЗСУ вдалося знищити самохідну артилерійську установку "Нона". Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти намагалися сховати свою техніку та піхоту, проте українські сили виявили і знищили їх.

Противник розраховував сховати свою техніку та піхоту? Даремно. ... Самохідна артилерійська установка "Нона" – знищена. Ворожий транспорт – знищений. Жива сила окупантів – ліквідована

- йдеться у повідомленні.

Військові додали, що штурмовики бригади не залишають ворогу жодних шансів, і робота по ліквідації живої сили і техніки росіян триває.

Нагадаємо

На різних напрямках фронту 5 березня відбулося 59 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському - 11 атак. Противник активно атакував на Харківському, Торецькому та Курському напрямках, але всі спроби прориву відбито.

Україна в Гаазі представила докази використання росією хімічної зброї05.03.25, 23:12 • 17039 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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