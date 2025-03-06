ЗСУ показали ефектне знищення російської САУ "Нона" на Краматорському напрямку
Київ • УНН
Українські військові виявили та знищили самохідну артилерійську установку "Нона" та іншу техніку окупантів на Краматорському напрямку. Ворожа піхота також була ліквідована.
Українські військові завдали удару по російській техніці на Краматорському напрямку. Воїнам ЗСУ вдалося знищити самохідну артилерійську установку "Нона". Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця", інформує УНН.
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Зазначається, що російські окупанти намагалися сховати свою техніку та піхоту, проте українські сили виявили і знищили їх.
Противник розраховував сховати свою техніку та піхоту? Даремно. ... Самохідна артилерійська установка "Нона" – знищена. Ворожий транспорт – знищений. Жива сила окупантів – ліквідована
Військові додали, що штурмовики бригади не залишають ворогу жодних шансів, і робота по ліквідації живої сили і техніки росіян триває.
Нагадаємо
На різних напрямках фронту 5 березня відбулося 59 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському - 11 атак. Противник активно атакував на Харківському, Торецькому та Курському напрямках, але всі спроби прориву відбито.
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