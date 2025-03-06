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ВСУ продемонстрировали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" на Краматорском направлении

Киев • УНН

 • 19033 просмотра

Украинские военные обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Нона" и другую технику оккупантов на Краматорском направлении. Вражеская пехота также была ликвидирована.

ВСУ продемонстрировали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" на Краматорском направлении

Украинские военные нанесли удар по российской технике на Краматорском направлении. Военным ВСУ удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Нона". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты пытались скрыть свою технику и пехоту, однако украинские силы обнаружили и уничтожили их.

Противник рассчитывал скрыть свою технику и пехоту? Напрасно. ... Самоходная артиллерийская установка "Нона" – уничтожена. Вражеский транспорт – уничтожен. Живая сила оккупантов – ликвидирована

- говорится в сообщении.

Военные добавили, что штурмовики бригады не оставляют врагу никаких шансов, и работа по ликвидации живой силы и техники россиян продолжается.

Напомним

На различных направлениях фронта 5 марта произошло 59 боевых столкновений, наиболее горячо на Покровском - 11 атак. Противник активно атаковал на Харьковском, Торецком и Курском направлениях, но все попытки прорыва были отбиты.

Украина в Гааге представила доказательства использования россией химического оружия05.03.25, 23:12 • 17037 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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