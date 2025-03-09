ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и технику на Покровском направлении - в Генштабе рассказали о самых горячих точках на фронте

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17923 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34638 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67937 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217863 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125187 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393614 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312438 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214136 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244407 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255238 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16723 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12462 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16231 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13723 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134439 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217863 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393614 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255535 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312438 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4278 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16236 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47141 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72551 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57608 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и технику на Покровском направлении - в Генштабе рассказали о самых горячих точках на фронте

Киев • УНН

 • 22763 просмотра

За сутки произошло 140 боевых столкновений, противник нанес 55 авиационных ударов и 1239 атак дронами. На Покровском направлении ликвидировано 104 оккупанта и повреждено значительное количество военной техники.

ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и технику на Покровском направлении - в Генштабе рассказали о самых горячих точках на фронте

В воскресенье, 9 марта, Силы обороны Украины на Покровском направлении ликвидировали более 100 российских оккупантов, около 80 ранены. Значительных потерь враг также понес и на Курском направлении. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Указывается, что по состоянию на 22:00 09.03.2025 произошло 140 боевых столкновений.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 КАБ, осуществил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций наших войск

- говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили пять атак врага в районе Вовчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Вовчанские Хуторы и Слатине.

Противник осуществил четыре атаки на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загризового. Наши защитники успешно отразили их все.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, в настоящее время идет бой.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются продвигаться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 31 штурм позиций наших оборонцев. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Даченское, Котлине, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попив Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 оккупантов; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БПЛА, четыре антенны управления БПЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков

- доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще семь атак захватчиков продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза шли вперед вблизи Степового, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударов НАРами подверглись районы Степового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отразили 27 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБ и осуществил 365 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В субботу, 8 марта, на Курском направлении произошло наибольшее количество вражеских атак. Значительных потерь враг понес на Покровском направлении. Всего на фронте было зафиксировано 150 боевых столкновений.

ВСУ продемонстрировали эффектное уничтожение российской САУ "Нона" на Краматорском направлении06.03.25, 01:11 • 19033 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85