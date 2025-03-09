ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и технику на Покровском направлении - в Генштабе рассказали о самых горячих точках на фронте

В воскресенье, 9 марта, Силы обороны Украины на Покровском направлении ликвидировали более 100 российских оккупантов, около 80 ранены. Значительных потерь враг также понес и на Курском направлении. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Указывается, что по состоянию на 22:00 09.03.2025 произошло 140 боевых столкновений.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросив 68 КАБ, осуществил 1239 ударов дронами-камикадзе и 4835 обстрелов позиций наших войск - говорится в сообщении.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили пять атак врага в районе Вовчанска. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Прудянка, Вовчанские Хуторы и Слатине.

Противник осуществил четыре атаки на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки и Загризового. Наши защитники успешно отразили их все.

На Лиманском направлении за день российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, в настоящее время идет бой.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются продвигаться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны сдержали четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 31 штурм позиций наших оборонцев. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Даченское, Котлине, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Заря, Попив Яр и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 104 и ранили 82 оккупантов; уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два БПЛА, четыре антенны управления БПЛА, кроме того, существенно повредили танк, две пушки, две боевые бронированные машины и автомобиль захватчиков - доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще семь атак захватчиков продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза шли вперед вблизи Степового, Нестерянки и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударов НАРами подверглись районы Степового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отразили 27 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБ и осуществил 365 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В субботу, 8 марта, на Курском направлении произошло наибольшее количество вражеских атак. Значительных потерь враг понес на Покровском направлении. Всего на фронте было зафиксировано 150 боевых столкновений.

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