Ночной авиаудар КАБами по Запорожской области: есть раненые и разрушения
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали село Блакитное в Запорожском районе управляемыми авиабомбами. В результате удара двое мужчин 65 и 67 лет получили ранения, частично разрушены два дома.
В ночь на понедельник, 10 марта, российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что враг атаковал Запорожский район области.
Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Блакитное. Взрывной волной и осколками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены
Он добавил, что сейчас раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним
На днях партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, уничтожив релейный шкаф. Операция помешала поставкам топлива российским войскам в Запорожской области.
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