На Запоріжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт через ворожу агресію

На Запоріжжі у результаті ворожої агресії зазнав пошкоджень важливий інфраструктурний об'єкт у одному з населених пунктів регіону. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які здійснюють необхідні заходи для ліквідації наслідків атаки.

Влада закликає громадян залишатися в безпечних місцях до подальшого відбою.

Нагадаємо

Кілька днів тому було поінформовано, що через російський обстріл критичної інфраструктури близько 2000 абонентів у селах Матвіївка та Люцерна залишились без газу.

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