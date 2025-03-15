Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

Виведено резервні тепловози на знеструмлені ділянки залізничної енергетичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

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Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Це призводить до тимчасових перебоїв у електропостачанні, але вже на місці працюють резервні тепловози, щоб мінімізувати затримки поїздів.

Попри ситуацію, затримки руху обмежені, а пасажири можуть перевіряти актуальний стан руху поїздів на офіційному сайті https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/ .

Крім того, можуть виникати зміни у графіку приміських поїздів, тому рекомендується слідкувати за оголошеннями на вокзалах.

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