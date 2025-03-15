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Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

Київ • УНН

 • 30457 перегляди

В Укрзалізниці повідомили, що ворог продовжує бити по інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Для уникнення затримок задіяли резервні тепловози.

Укрзалізниця мінімізує затримки поїздів на знеструмлених ділянках Дніпропетровщини та Запоріжжя

Виведено резервні тепловози на знеструмлені ділянки залізничної енергетичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по залізничній енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. Це призводить до тимчасових перебоїв у електропостачанні, але вже на місці працюють резервні тепловози, щоб мінімізувати затримки поїздів.

Попри ситуацію, затримки руху обмежені, а пасажири можуть перевіряти актуальний стан руху поїздів на офіційному сайті https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/ .

Крім того, можуть виникати зміни у графіку приміських поїздів, тому рекомендується слідкувати за оголошеннями на вокзалах.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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