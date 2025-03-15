Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Российские войска ночью атаковали Киевскую область, повреждены семь частных домов в Белоцерковском районе и беседка в Яготинском районе, информация о пострадавших отсутствует, сообщили в ГУНП в области, показав фото последствий, пишет УНН.

Детали

Как сообщил врио главы Киевской ОВА Николай Калашник, враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевщину. "В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - указал Калашник в соцсетях.

"В Белоцерковском районе повреждены семь частных домов. В Яготинском районе на территории частного домовладения повреждена крыша беседки", - говорится в сообщении полиции.

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