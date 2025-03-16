Сім годин тривоги та удар дронами: що відомо про нічну атаку на Київщину

Росіяни вночі атакували Київську область, використовуючи ударні безпілотники. Повітряна тривога оголошувалася двічі та тривала понад сім годин. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, пише УНН.

Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено - пише Калашник.

За його словами, у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталася загорання на території виробничого підприємства, пожежа ліквідована.

Наразі, оперативні служби продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформації про посипане було.