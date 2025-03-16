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россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

Киев • УНН

 • 87817 просмотра

Российские СМИ неверно истолковали слова главы МИД Сибиги об операции ВСУ на курщине. На самом деле, он говорил о важности операции для переговоров, а не о ее продолжении.

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

В дипломатическом ведомстве отмечают, что российские источники подхватили некорректную цитату министра Сыбиги в некорректном контексте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 16 марта, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что росСМИ пишут, что якобы глава МИД Украины в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением операции ВСУ на курщине. Однако, россияне вырвали фразу из контекста и на самом деле это не так.

"Глава МИД Украины Андрей Сыбига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций в курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к российскому лидеру владимиру путину помиловать солдат ВСУ, которые попали там в окружение", — пишут российские пропагандистские СМИ.

И в этом контексте они приводят следующую цитату Сыбиги, перекрутив и исказив ее некорректным контекстом: "как было уже заявлено главнокомандующим Сырским, мы продолжаем операции в курской области и будем продолжать их в будущем". 

В МИД дословно расшифровали отрывок интервью. На самом деле диалог Сыбиги с японскими журналистами был таким:

Относительно Курской области... как вы видите текущую ситуацию там? 

У нас есть официальные комментарии наших главнокомандующих, например, генерала Сырского. Мы все еще проводим, продолжаем проводить нашу военную операцию в курской области. Президент Зеленский вчера упомянул, что в основном цели этой военной операции были достигнуты. Но эта операция все еще продолжается. Наши солдаты мужественно выполняют свою миссию

сказал глава МИД Украины.

Были дискуссии о том, что курская область, которую удерживает Украина, является разменной монетой на переговорах. Если Украина уйдет оттуда, перестанет ли она быть таковой? 

Все-таки эта ситуация является важным элементом, важным фактором в наших возможных переговорах. Потому что, все же, операция там продолжается

- ответил Сыбига.

Есть ли риск, что россия использует отход из курска как условие для прекращения огня?  

Понимаете, мы ожидаем, и мир ожидает, что мы услышим безусловное "да" от россии относительно этого предложения установить временное прекращение огня

- сказал глава дипломатического ведомства Украины.

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области12.03.25, 14:58 • 127648 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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