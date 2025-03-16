россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

В дипломатическом ведомстве отмечают, что российские источники подхватили некорректную цитату министра Сыбиги в некорректном контексте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 16 марта, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что росСМИ пишут, что якобы глава МИД Украины в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением операции ВСУ на курщине. Однако, россияне вырвали фразу из контекста и на самом деле это не так.

"Глава МИД Украины Андрей Сыбига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций в курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к российскому лидеру владимиру путину помиловать солдат ВСУ, которые попали там в окружение", — пишут российские пропагандистские СМИ.

И в этом контексте они приводят следующую цитату Сыбиги, перекрутив и исказив ее некорректным контекстом: "как было уже заявлено главнокомандующим Сырским, мы продолжаем операции в курской области и будем продолжать их в будущем".

Относительно Курской области... как вы видите текущую ситуацию там?

У нас есть официальные комментарии наших главнокомандующих, например, генерала Сырского. Мы все еще проводим, продолжаем проводить нашу военную операцию в курской области. Президент Зеленский вчера упомянул, что в основном цели этой военной операции были достигнуты. Но эта операция все еще продолжается. Наши солдаты мужественно выполняют свою миссию