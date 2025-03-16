росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

У дипломатичному відомстві зазначають, що російські джерела підхопили некоректну цитату міністра Сибіги в некоректному контексті. Про це повідомила пресслужба МЗС України у неділю, 16 березня, пише УНН.

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Зазначається, що росЗМІ пишуть, що нібито очільник МЗС України в інтерв’ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням операції ЗСУ на Курщині. Однак, росіяни вирвали фразу із контексту і насправді це не так.

"Глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням військових операцій у курській області, попри прохання президента США Дональда Трампа до російського лідера володимира путіна помилувати солдатів ЗСУ, які потрапили там в оточення", — пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

І в цьому контексті вони наводять наступну цитату Сибіги, перекрутивши та викрививши її некоректним контекстом: "як було вже заявлено головнокомандувачем Сирським, ми продовжуємо операції в Курській області та продовжуватимемо їх у майбутньому".

Щодо Курської області... як ви бачите поточну ситуацію там?

У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського. Ми все ще проводимо, продовжуємо проводити нашу військову операцію в курській області. Президент Зеленський вчора згадав, що в основному цілі цієї військової операції були досягнуті. Але ця операція все ще триває. Наші солдати мужньо виконують свою місію