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росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

Київ • УНН

 • 87819 перегляди

російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.

росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

У дипломатичному відомстві зазначають, що російські джерела підхопили некоректну цитату міністра Сибіги в некоректному контексті. Про це повідомила пресслужба МЗС України у неділю, 16 березня, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що росЗМІ пишуть, що нібито очільник МЗС України в інтерв’ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням операції ЗСУ на Курщині. Однак, росіяни вирвали фразу із контексту і насправді це не так.

"Глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням військових операцій у курській області, попри прохання президента США Дональда Трампа до російського лідера володимира путіна помилувати солдатів ЗСУ, які потрапили там в оточення", — пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

І в цьому контексті вони наводять наступну цитату Сибіги, перекрутивши та викрививши її некоректним контекстом: "як було вже заявлено головнокомандувачем Сирським, ми продовжуємо операції в Курській області та продовжуватимемо їх у майбутньому". 

У МЗС дослівно розшифрували уривок інтервʼю. Нсправді діалог Сибіги з японськими журналістами був таким:

Щодо Курської області... як ви бачите поточну ситуацію там? 

У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського. Ми все ще проводимо, продовжуємо проводити нашу військову операцію в курській області. Президент Зеленський вчора згадав, що в основному цілі цієї військової операції були досягнуті. Але ця операція все ще триває. Наші солдати мужньо виконують свою місію

сказав глава МЗС України.

Були дискусії про те, що курська область, яку утримує Україна, є розмінною монетою на переговорах. Якщо Україна піде звідти, чи перестане вона бути такою? 

Все-таки ця ситуація є важливим елементом, важливим фактором у наших можливих переговорах. Тому що, все ж таки, операція там триває

- відповів Сибіга.

Чи є ризик, що росія використає відхід з курська як умову для припинення вогню?  

Розумієте, ми очікуємо, і світ очікує, що ми почуємо безумовне "так" від росії щодо цієї пропозиції встановити тимчасове припинення вогню

- сказав глава дипломатичного відомства України.

Зеленський: українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області12.03.25, 14:58 • 127655 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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