росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС
Київ • УНН
російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.
У дипломатичному відомстві зазначають, що російські джерела підхопили некоректну цитату міністра Сибіги в некоректному контексті. Про це повідомила пресслужба МЗС України у неділю, 16 березня, пише УНН.
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Зазначається, що росЗМІ пишуть, що нібито очільник МЗС України в інтерв’ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням операції ЗСУ на Курщині. Однак, росіяни вирвали фразу із контексту і насправді це не так.
"Глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю японському телеканалу NHK пригрозив продовженням військових операцій у курській області, попри прохання президента США Дональда Трампа до російського лідера володимира путіна помилувати солдатів ЗСУ, які потрапили там в оточення", — пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
І в цьому контексті вони наводять наступну цитату Сибіги, перекрутивши та викрививши її некоректним контекстом: "як було вже заявлено головнокомандувачем Сирським, ми продовжуємо операції в Курській області та продовжуватимемо їх у майбутньому".
У МЗС дослівно розшифрували уривок інтервʼю. Нсправді діалог Сибіги з японськими журналістами був таким:
Щодо Курської області... як ви бачите поточну ситуацію там?
У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського. Ми все ще проводимо, продовжуємо проводити нашу військову операцію в курській області. Президент Зеленський вчора згадав, що в основному цілі цієї військової операції були досягнуті. Але ця операція все ще триває. Наші солдати мужньо виконують свою місію
Були дискусії про те, що курська область, яку утримує Україна, є розмінною монетою на переговорах. Якщо Україна піде звідти, чи перестане вона бути такою?
Все-таки ця ситуація є важливим елементом, важливим фактором у наших можливих переговорах. Тому що, все ж таки, операція там триває
Чи є ризик, що росія використає відхід з курська як умову для припинення вогню?
Розумієте, ми очікуємо, і світ очікує, що ми почуємо безумовне "так" від росії щодо цієї пропозиції встановити тимчасове припинення вогню
Зеленський: українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області12.03.25, 14:58 • 127655 переглядiв