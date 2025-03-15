Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

В последние три года украинцы сталкиваются со значительным ростом цен на лекарственные препараты, в частности украинского производства. Парадоксально, но даже в условиях удорожания импортной логистики из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, иностранные аналоги во многих случаях оказываются дешевле. Например, за полгода стоимость украинского препарата "Дарфен" выросла на 25%, тогда как "Нурофен форте" от британской Reckitt Benckiser подорожал на 15% и стоит меньше отечественного аналога. Производители оправдывают этот феномен ростом стоимости сырья, электроэнергии и логистики. О ситуации с ценами на украинском фармацевтическом рынке УНН удалось пообщаться с председателем ассоциации "Производители лекарств Украины" Петром Багрием во время пресс-конференции в Киеве.

Почему именно украинские лекарства подорожали больше всего? Больше, чем иностранные аналоги, хотя себестоимость производства в Украине должна быть ниже? Например, "Дарфен" вырос в цене на 25% с октября прошлого года по март этого года. "Нурофен форте" от компании Реккитт Бенкизер в той же дозировке стал дороже на 15%. И то же самое с другими лекарствами?

Мне трудно говорить по конкретному препарату, потому что все может быть. Это может быть из-за того, что выросло сырье, например. Возможно, изменилась логистика. За время войны, я хочу сказать, что в среднем логистика для заграницы (иностранных производителей - ред.) подорожала в четыре раза, это существенно.

Ну, например, могла вырасти стоимость электроэнергии. Мы же знаем, что у нас происходит с электроэнергией сегодня, за границей, слава Богу, нет войны, и у них там другая, более стабильная ситуация, поэтому думаю, что это (меньший рост цен на лекарства - ред.), возможно, могло быть связано с этим.

И второй вопрос, огромное влияние на сегодня на формирование цены у нас оказывают аптечные сети и борьба за полки в них. И для того, чтобы туда попасть, тот или иной производитель вынужден поднимать цену и платить за полку, а мы с вами это оплачиваем. И, собственно говоря, эта вся история сегодня с изменением регулирования на рынке, она в определенной степени и продиктована тем, что мы говорим: давайте остановим эту постоянную погоню и борьбу за полку в аптечной сети и развитие ненужного количества аптек на рынке Украины.

* Стоит отметить, что на полках в аптеках выставлены только безрецептурные препараты и БАДы, а рецептурных препаратов на выкладке нет. В то же время, доля рецептурных препаратов в продажах выше, чем безрецептурных. Производители часто пытаются оправдать завышение цен утверждением о том, что доплачивают аптекам за рекламу их препаратов, что на самом деле не соответствует действительности. Не следует забывать, что 72% стоимости препаратов закладывает именно производитель, также к цене добавляется наценка дистрибьютора и аптеки.

Кроме того, эксперты по маркетингу утверждают, что стоимость аренды прилавка всегда значительно меньше стоимости телевизионной рекламы, на которую отечественные фармпроизводители не жалеют средств.

Иностранные производители со своей стороны имеют дополнительные расходы на транспортную и складскую логистику, которых нет у украинских производителей. К тому же некоторые иностранные производители, например, Stada (Германия), Sanofi (Франция), Recordati (Италия) производят препараты на украинских площадках и для них, как и для остальных, также подорожала электроэнергия. Однако их цены не выросли на 120%, как это произошло, например, с ценами на препараты завода "Дарница".

Вы знаете, что аптек в Украине сегодня в три раза больше на душу населения, чем в Германии. Я не уверен, как гражданин государства, что мне в одном доме нужно три аптеки. Это абсолютно непродуктивно - тратим средства и самое главное, что мы с вами за это платим, за наличие этих аптек.

Мне кажется, что эти средства можно было потратить более эффективно с точки зрения развития нашего государства и ее экономики. Эти факторы влияют, наверное, на подорожание больше, чем за границей. Но подорожание... не дорожают, потому что там (за границей - ред.) на три тысячи населения одна аптека. И цена в ней четко регулируемая. И за этим государство смотрит. Мы выступаем за такой же подход.

Давайте определим критерии, поставим и будем все делать. Понятно, прозрачно. Тем более, когда пациент наш платит деньги, он покупает в аптеке (лекарства - ред.) за свой счет. Он хочет получить справедливую цену. И это справедливо.

*Следует отметить, что в сельской местности, а также в прифронтовых районах аптек критически не хватает. Если даже вынести за скобки войну и прифронтовые территории, где фармацевты работают в условиях постоянной опасности, и посмотреть на регионы, которые удалены от зон боевых действий, становится понятно, что аптечных пунктов недостаточно. Например, аптек вообще нет в некоторых населенных пунктах Винницкой области:

•⁠ ⁠Винницкий район – 15 н.п.;

•⁠ ⁠Гайсинский – 21 н.п.;

•⁠ ⁠Тульчинский – 17 н.п.;

•⁠ ⁠Могилев-Подольский – 24 н.п.;

•⁠ ⁠Жмеринский – 8 н.п.

Волынской области:

•⁠ ⁠Камень-Каширская ОТГ - 43 н.п.;

•⁠ ⁠Сошичненская ОТГ – 11 н.п.

Хмельницкой области:

•⁠ ⁠Жванецкий сельский совет - 21 н.п.;

•⁠ ⁠Орининский сельский совет - 17 н.п.;

•⁠ ⁠Слобидо-Кульчиевецкий сельский совет - 20 н.п.;

•⁠ ⁠Староушицкий поселковый совет - 12 н.п.;

•⁠ ⁠Китайгородский сельский совет - 13 н.п.;

•⁠ ⁠Новоушицкий поселковый совет – 58 н.п.

Ивано-Франковской области

•⁠ ⁠Ивано-Франковский район - 276 н.п.;

•⁠ ⁠Калушский район - 133 н.п.;

•⁠ ⁠Коломыйский - 153 н.п.;

•⁠ ⁠Косовский - 25 н.п.;

•⁠ ⁠Надворнянский - 38 н.п.

Довольно спорным является и утверждение о трех аптеках на один дом. Если, например, это густонаселенный район или 22-этажка на 4-5 подъездов, то для улучшения доступности лекарств наличие нескольких аптек выглядит оправданным.

По информации аналитиков Proxima Research, некоторые украинские производители подняли цены на лекарства за три года примерно на 120%. Как можно объяснить такой рост?

Я же объяснил. Причина – это изменение курса доллара, уничтожена часть (производства - ред.). У нас доллар вырос, если я не ошибаюсь, на 42% за это время, это первое. Логистика, подорожание энергоносителей, существенное причем, для фармы. Фарма сегодня покупает электроэнергию по самым высоким ценам, как правило ту, которою нам продают из-за границы, для того, чтобы иметь надежный доступ. И борьба за полку в аптечных сетях.

*Стоит отметить, что украинские производители не осуществляют доставку лекарств в аптеки, их доставляют дистрибьюторы. Поэтому расходы на логистику берут на себя они. В то же время игроки фармацевтического рынка указывают, что изменений цены на импортные лекарства по валютным контрактам нет.

Почему после запрета маркетинговых бонусов от производителя для аптек цены снизились только на отдельные препараты, а остальные средства, получается, заводы просто оставили себе в виде дополнительной прибыли?

Сейчас цены снизились на 30% на топ-100 препаратов. Хочу обратить внимание, что это топ-100 препаратов и 30%. А если топ-100 препаратов, то это львиная доля оборота компании. То есть там это существенное снижение. Я привел пример, что для "Фармак" это почти миллиард гривен в год. И дальше работа над снижением продолжается.

Будут следующие препараты. Наши производители не имеют сверхприбылей на сегодня. Не забывайте, что им надо развиваться, инвестировать, выводить на рынок новые лекарственные препараты украинского производства.

А если мы проанализируем, что в упаковках мы имеем 68%, а в деньгах только 32%. А импортные препараты, соответственно, 32% в упаковках и 68% в деньгах. То есть они значительно дороже. И мы с вами должны, как сознательные граждане, делать все для того, чтобы работала собственная фарма и производила здесь, в Украине, более дешевые лекарства. Потому что стоимость одного среднего флакона или упаковки лекарств украинского производства в четыре раза дешевле, чем импортного. И мы заинтересованы, чтобы у нас была собственная промышленность.

*По данным издания "Экономическая правда", снижение цен на препараты, которые вошли в Топ-100 в марте, произошло в среднем на 25%. Однако перед этим производители систематически поднимали цены на лекарства, начиная с октября прошлого года, пик подорожания пришелся на январь. В целом за этот период препараты украинского производства подорожали на 30%. После вступления в силу нового регулирования, на 25% подешевели лекарства из списка Топ-100, а цены остальных либо остались на январском уровне, либо продолжили расти.

Можно ли рассматривать референтное ценообразование как инструмент вытеснения импортных лекарств с украинского рынка?

А каким образом, объясните, если мы сегодня берем молекулу из восьми стран Европейского Союза или стран-соседей, и берем средневзвешенную цену и хотим, чтобы она была на нашем рынке такая, каким образом мы ее вытесняем? Мы же берем их цену там. Там они продают по таким ценам. Почему они не могут продавать по таким ценам в Украине? Это же логично, мне кажется. Поэтому я не вижу, что это какая-то дискриминация кого-то, кого бы то ни было, или отечественного, или импортного рынка.

* Стоит отметить, что в странах-членах Европейского Союза развита программа реимбурсации, а потому местное население покупает лекарства со значительной скидкой. Разницу в цене компенсирует государство.

Известно ли вам об уголовных производствах по махинациям с бюджетными средствами "Дарницы", "Фармака", "Артериума"? Если да, вы следите за расследованиями? Какие именно схемы расследуются?

Мне ничего не известно. Я знаю, что там какие-то есть... Это не секрет. Неделю назад были временные доступы к документам (обыски - ред.). Правоохранительные органы этим занимаются. Насколько я знаю, никаких доказательств, что были задействованы компании в этом, нет.

*Полиция 28 февраля провела обыски на четырех фармацевтических предприятиях Киева, включая "Дарницу", "Фармак" и "Артериум". Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по государственным закупкам.

Можно ли считать оставление цен на сырье частью схемы по выводу денег с фармзаводов за границу?

Смотрите, если сегодня у кого-то есть (доказательства - ред.), и кто-то считает, что это какая-то схема, то это же не ко мне. Есть у нас правоохранительные органы.

Передайте тем, кто вам задавал эти вопросы, пусть они берут карандаш, ручку и пишут заявление, если они сознательные граждане и хотят, чтобы их народ жил хорошо, то пусть они напишут и сообщат об этом. Я о таких вещах не знаю.

Я знаю, что наша фарма работает в абсолютно конкурентном поле, платит огромные налоги. Мы сегодня индустрия, которая в производстве валового национального продукта занимает 1,5%, и мы на четвертом месте в государстве по уплате налогов. Мы платим налоги больше, чем аграрии, аграрный сектор – лидер нашего украинского рынка.

Эти обвинения просто безосновательны и ничтожны.

*Ради объективности следует отметить, что налоговые поступления от аграрного сектора за время полномасштабной войны действительно сократились. Это связано с тем, что большое количество посевных площадей, особенно на Юге нашей страны, до сих пор не разминировано.

Добавим

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства.

Аптечный бизнес поддержал заявление Президента и общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направила в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года;

дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть;

аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

Однако, позже Зеленский заявил, что цены на лекарства в Украине совершенно неадекватны и анонсировал заседание СНБО по снижению цен. Уже 12 февраля по итогам заседания Зеленский сообщил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для украинцев.

13 февраля Президент ввел в действие решение СНБО о снижении на 30% стоимости 100 медицинских препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.