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Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10652 просмотра

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Премьер Британии Кир Стармер намекнул на возможное снятие ограничений по использованию ракет Storm Shadow по рф. Изменение позиции произошло после аналогичного решения США по дальнобойным ракетам.

Запрет ударять Украину по российской территории британскими ракетами Storm Shadow, вероятно, сняли. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер "начал отвергать осторожность" после снятия ограничений президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Как пишет издание, премьер-министр предположил, что использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства против России - лишь вопрос времени.

"Мы должны обеспечить Украину всем необходимым до тех пор, пока ей необходимо выигрывать эту войну. Но я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что в этом случае будет только один победитель - Путин", - сказал Кир Стармер.

Высокопоставленные правительственные источники заявили, что изменение формулировок Стартера было преднамеренным, и намекнули, что прежние возражения против использования "Storm Shadows" американцами теперь сняты.

ранее

The Guardian писало , что в Великобритании, вероятно, уже приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. 

В кремле прокомментировали информацию о разрешении США на удары по территории рф ракетами большой дальности18 нояб. 2024, 11:55 • 19629 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
hardianХранитель
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
the-timesТаймс
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
dzho-baidenДжо Байден
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