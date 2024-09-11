Британія, ймовірно, дозволить Україні використовувати Storm Shadow по рф - ЗМІ
Київ • УНН
Британський уряд, ймовірно, вже вирішив надати дозвіл Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у росії. Це питання може обговорюватися на зустрічі Байдена і Стармера у Вашингтоні.
У Великій Британії, ймовріно, вже ухвалили рішення дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території росії. Про це пише The Guardian з посиланням на урядові джерела, передає УНН.
"Джерела в британському уряді вказали, що вже було прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у росії, хоча не очікується, що це буде публічно оголошено в п’ятницю, коли Стармер зустрінеться з Байденом у Вашингтоні", - пише видання.
Дозвіл на застосування далекобійної зброї і не тільки: про що Зеленський говорив із Блінкеном та Ламмі11.09.24, 21:47 • 24255 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. І, як припустив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, на зустрічі можуть обговорити дозвіл для України на удари по рф далекобійною зброєю.