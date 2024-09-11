Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ
Киев • УНН
Британское правительство, вероятно, уже решило предоставить разрешение Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow по целям в россии. Этот вопрос может обсуждаться на встрече Байдена и Стармера в Вашингтоне.
В Великобритании, вероятно, уже приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории россии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.
"Источники в британском правительстве указали, что уже было принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в россии, хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне", - пишет издание.
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Напомним
Президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием.