Британия, вероятно, позволит Украине использовать Storm Shadow по рф - СМИ

В Великобритании, вероятно, уже приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории россии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

"Источники в британском правительстве указали, что уже было принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в россии, хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне", - пишет издание.

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Напомним

Президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием.