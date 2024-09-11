Разрешение на применение дальнобойного оружия и не только: о чем Зеленский говорил с Блинкеном и Ламми

Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества Наций и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Ламми, которые прибыли с визитом в Украину, передает УНН со ссылкой на ОП.

По данным ОП, Глава государства отметил важность этого сигнала - устойчивой и сильной поддержки Украины со стороны ведущих партнеров, а также отметил личное участие высокопоставленных чиновников США и Великобритании в четвертом саммите международной Крымской платформы.

«Прежде всего я хотел бы очень поблагодарить за большую поддержку нашей страны Президента Джозефа Байдена и Конгресс - за двухпартийную поддержку. Также мы очень благодарны Соединенному Королевству за вашу поддержку и лидерство во многих вопросах безопасности. Обе ваши страны являются лидерами по поддержке Украины с самого начала полномасштабной войны», - сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал о ситуации на передовой и первоочередных потребностях Сил обороны. Отдельно он отметил, что для Украины важно как можно быстрее получить разрешение на применение дальнобойного оружия, предоставленного США и другими партнерами.

Также во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере ОПК в рамках подписанных двусторонних соглашений по безопасности. Глава государства отметил, что акцент должен быть на совместном производстве на территории Украины.

Кроме того, он поблагодарил Энтони Блинкена за принятый накануне очередной санкционный пакет против Ирана в связи с поставками баллистических ракет россии.

Президент также отметил результативное оборонное сотрудничество с Великобританией, что дает нашим воинам возможность защищать Украину на земле и на море. Глава государства выразил благодарность за новый оборонный пакет, объявленный во время заседания в формате «Рамштайн» на прошлой неделе.

Зеленский и Ламми обсудили реализацию соглашения по безопасности и согласовали дальнейшие шаги по заключению нового двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

Президент подчеркнул важность усиления санкционного давления Великобритании на рф и ее сателлитов. В частности, он поблагодарил за введение новых санкций против Ирана и российского теневого флота и воздушно-космических сил.

Глава государства также отметил участие США и Великобритании в первом Саммите мира. Особое внимание во время встречи уделили подготовке ко второму Саммиту, который является очень важной площадкой для восстановления справедливого мира для Украины.

«Стороны обсудили будущие контакты между лидерами государств в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце, а также скоординировали подходы к проведению совместных мероприятий на полях сессии Генассамблеи», - добавили в ОП.

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