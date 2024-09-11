Дозвіл на застосування далекобійної зброї і не тільки: про що Зеленський говорив із Блінкеном та Ламмі

Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України, передає УНН із посиланням на ОП.

За даними ОП, Глава держави наголосив на важливості цього сигналу – стійкої та сильної підтримки України з боку провідних партнерів, а також відзначив особисту участь високопосадовців США та Великої Британії в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

"Насамперед я хотів би дуже подякувати за велику підтримку нашої країни Президентові Джозефу Байдену та Конгресу – за двопартійну підтримку. Також ми дуже вдячні Сполученому Королівству за вашу підтримку й лідерство у багатьох безпекових питаннях. Обидві ваші країни є лідерами з підтримки України із самого початку повномасштабної війни", – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

Також під час зустрічі обговорили перспективи співпраці у сфері ОПК у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. Глава держави зазначив, що акцент має бути на спільному виробництві на території України.

Крім того, він подякував Ентоні Блінкену за ухвалений напередодні черговий санкційний пакет проти Ірану у зв’язку з постачанням балістичних ракет росії.

Президент також відзначив результативну оборонну співпрацю з Великою Британією, що дає нашим воїнам змогу захищати Україну на землі та на морі. Глава держави висловив подяку за новий оборонний пакет, оголошений під час засідання у форматі "Рамштайн" минулого тижня.

Зеленський і Ламмі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нової двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Президент наголосив на важливості посилення санкційного тиску Великої Британії на рф та її сателітів. Зокрема, він подякував за запровадження нових санкцій проти Ірану та російського тіньового флоту й повітряно-космічних сил.

Глава держави також відзначив участь США та Великої Британії в першому Саміті миру. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до другого Саміту, який є дуже важливим майданчиком для відновлення справедливого миру для України.

"Сторони обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї", - додали в ОП.

Блінкен: обговорювали питання далекобійної зброї для України, передам інформацію Байдену