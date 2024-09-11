Блинкен: обсуждали вопрос дальнобойного оружия для Украины, передам информацию Байдену
Киев • УНН
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обсуждении вопроса дальнобойного оружия для Украины. Он передаст услышанную информацию президенту Байдену.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня был обсужден вопрос дальнобойного оружия для Украины и он передаст услышанную информацию президенту США Джозефу Байдену, передает УНН.
"Мы обсуждали дальнобойность. Я передам президенту, что я здесь услышал в Вашингтон...Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это один из факторов, который мы учитываем, но он не обязательно решающий", - заявил Блинкен на Четвертом саммите Крымской платформы.
Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен10 сентября 2024, 18:30 • 56921 просмотр
Напомним
Президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием.