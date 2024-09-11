Блинкен: обсуждали вопрос дальнобойного оружия для Украины, передам информацию Байдену

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня был обсужден вопрос дальнобойного оружия для Украины и он передаст услышанную информацию президенту США Джозефу Байдену, передает УНН.

"Мы обсуждали дальнобойность. Я передам президенту, что я здесь услышал в Вашингтон...Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это один из факторов, который мы учитываем, но он не обязательно решающий", - заявил Блинкен на Четвертом саммите Крымской платформы.

Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл на удари вглиб рф - Блінкен

Напомним

Президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. И, как предположил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, на встрече могут обсудить разрешение для Украины на удары по рф дальнобойным оружием.