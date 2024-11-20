Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

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Киев  •  УНН

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Главный юрист НБУ Александр Зима остается на должности несмотря на уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью. Эксперты объясняют это отсутствием действенного института деловой репутации в Украине.

В Украине институт деловой репутации, который является неотъемлемой частью демократического общества, до сих пор не функционирует должным образом. Это создает ситуацию, когда подозреваемые в громких делах остаются на своих должностях, даже если их деятельность подрывает доверие к государственным институтам. Один из самых ярких примеров-это дело Александра зимы, главного юриста Национального банка Украины (НБУ), против которого расследуется уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением. Если бы в Украине должным образом работал Институт деловой репутации, Зима должен был бы добровольно уйти в отставку или быть уволенным немедленно, пишет УНН.

В развитых демократиях, особенно в странах Европейского Союза, деловая репутация является основополагающим принципом. Нардеп Михаил Цымбалюк отмечает, что без этого механизма невозможно говорить об истинной демократичности.

Введение института деловой репутации-это неизбежное требование этого времени, наших партнеров. В противном случае нам не видать ни Европейского союза, и вообще нас тогда всегда будут относить к определенной категории граждан с уровнем недодемократии и вообще относительно уровня отношений в обществе

- отметил Цимбалюк в эксклюзивном комментарии УНН.

Он также добавил, что наряду с Институтом деловой репутации должна работать презумпция невиновности. Однако, по его мнению, правоохранительные органы в Украине часто злоупотребляют и не соблюдают эту норму.

Если бы институт деловой репутации функционировал, главный юрист Нацбанка должен был бы добровольно уйти с должности сразу после того, как стало известно, что он является фигурантом уголовного дела о вероятном злоупотреблении властью или служебным положением. Это будет соответствовать этическим стандартам, которые являются обязательными в демократических государствах. Отсутствие такого шага подрывает доверие к НБУ как регулятору и к государственным институтам в целом.

Нардеп Ярослав Юрчишин отмечает, что слабость института репутации является типичной для стран, находящихся в переходном периоде. 

В любом государстве переходного периода между тоталитаризмом, который мы имели во времена Советского Союза и частично во времена Януковича, и демократией институт репутации не работает. Потому что страна живет короткими сроками в планировании-от выборов до выборов. Малоимущее общество, озабоченное выживанием, а не планированием развития имеет краткосрочную политическую память. Поэтому политические команды постоянно меняют названия, состав, идеологию. Как следствие, деловая репутация, как долгосрочные инвестиции работает только в секторах, которые имеют определенную тягость - журналистика, искусство, частично бизнес. Но не в политике

- пояснил Юрчишин в эксклюзивном комментарии УНН.

По мнению нардепа, изменения могут произойти тогда, когда Украина станет членом ЕС и будет вынуждена считаться с европейскими правилами. "Или это может произойти эволюционным путем, но для этого нужно больше времени и завершение войны", - добавил Юрчишин.

Введение института деловой репутации-это одно из требований для интеграции Украины в ЕС. Отсутствие механизмов, гарантирующих прозрачность и подотчетность, становится серьезным барьером на пути к вступлению в европейское сообщество. Без действующего института репутации Украину всегда будут ассоциировать с государствами, где уровень демократии недоразвит.

Дело Зимы демонстрирует не только недостатки в функционировании института деловой репутации, но и общие проблемы системы управления. Отсутствие адекватных этических стандартов для высокопоставленных чиновников разрушает доверие к государству. В такой ситуации последствия отсутствия репутационных инструментов становятся особенно критическими для экономики и политики.

Напомним

Уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением главным юристом Нацбанка Александром Зимою Государственное бюро расследований открыло еще 28 декабря 2023 года. 

Дело открыли через письмо Александра зимы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Уголовное производство против зимы находилось в ГБР более 9 месяцев и за это время по нему не проводилось никаких следственных действий. Соучредитель "Конкорда" Елена и Юлия Соседки неоднократно требовали от следователей признать их потерпевшими по этому делу и даже получали соответствующие постановления суда. Однако эти требования игнорировались.

Надежда на сдвиг в расследовании у акционеров появилась после того, как прокуратура передала дело на расследование Печерскому управлению полиции. 

После этого следователи признали Елену и Юлию Соседок потерпевшими по делу зимы, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли ущерб. Эксперты, опрошенные УНН указывают, что следующим шагом в расследовании этого уголовного производства должны стать проведение допроса зимы и вручение ему уведомления о подозрении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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