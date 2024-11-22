Использование Россией новой ракеты является «тревожным событием» - спикер генсека ООН
Киев • УНН
ООН выразила обеспокоенность по поводу применения Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для атак на Украину. Организация призывает к деэскалации конфликта в соответствии с международным правом.
В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность из-за использования Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для ударов по Украине. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Ситуация идет в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны приняли безотлагательные меры для деэскалации ситуации. Мы хотим положить конец этому конфликту в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международного права и территориальной целостности",
Напомним
МИД Украины отреагировало на заявление путина об ударе ракетой "орешник" по Днепру. Спикер МИД подчеркнул право Украины поражать военные цели на территории рф согласно статье 51 Устава ООН.