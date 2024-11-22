Использование Россией новой ракеты является «тревожным событием» - спикер генсека ООН

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность из-за использования Россией нового баллистического ракетного вооружения средней дальности для ударов по Украине. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Ситуация идет в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны приняли безотлагательные меры для деэскалации ситуации. Мы хотим положить конец этому конфликту в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международного права и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Напомним

МИД Украины отреагировало на заявление путина об ударе ракетой "орешник" по Днепру. Спикер МИД подчеркнул право Украины поражать военные цели на территории рф согласно статье 51 Устава ООН.