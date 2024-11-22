Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Известная американская актриса Анджелина Джоли поделилась редкой информацией о своих детях. В интервью программе Good Morning America, она рассказала, что ее дети очень замкнутые, а дочь Шайло назвала «чрезвычайно закрытой». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

У Анджелины, которая снялась в фильме «Мария», шестеро детей от бывшего мужа Брэда Питта: сыновья Мэддокс, 22 года, Пакс, 20 лет, и Нокс, 16 лет, и дочери Захара, 19 лет, Шайло, 18 лет, и Вивьен, 16 лет.

49-летняя кинозвезда рассказала, что «никто из моих детей не хочет сниматься перед камерой сейчас» и не стремится к актерской карьере.

Они очень замкнутые. Шайло очень скрытная. Они не рождены для уединения, верно? Так что я надеюсь, что у них будет такая возможность, когда они вырастут - заявила Джоли.

Анджелина сказала, что материнство - ее главное дело в жизни, отметив, что это ее «счастье».

«Вы можете забрать у меня все остальное. Все остальное не имеет значения» - говорит она о том, как важно для нее материнство.

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Интервью было посвящено подготовке к съемкам Джоли в новом фильме «Мария». Готовясь к роли оперной певицы Марии Каллас, обладательница «Оскара» сказала, что практикуется в оперном пении дома.

«Все мои дети страдали от моего раннего оперного пения дома, пока я не стала хорошо петь, что было просто ужасом», - говорила Анджелина.

Фильм «Мария» выходит в прокат 27 ноября, а на Netflix - 11 декабря.

Дополнение

Джоли ведет судебную тяжбу с 60-летним Брэдом Питом, которая касается их винодельни Chateau Miraval - на фоне их восьмилетнего развода.

Он подал на нее в суд за то, что она продала свою половину винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.

Они поженились в августе 2014 года после 10 лет совместной жизни, но в сентябре 2016 года Анджелина подала на развод.