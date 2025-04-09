Мария Каллас

23-летний Мэддокс Джоли-Питт стал третьим ассистентом режиссера на съемках нового фильма «Швы» в Париже. Это не первый опыт работы
Мэддокса в киноиндустрии - он уже участвовал в нескольких проектах своей матери.
Анджелина Джоли рассказала об ощущении одиночества во время судебного процесса с Брэдом Питтом относительно виноградника. Суд
обязал Питта предоставить документы о возможном жестоком обращении с семьей.
Фотография Анджелины Джоли для Vogue Mexico разделила поклонников из-за меланхоличного выражения лица актеры. В интервью Джоли
рассказала о роли Марии Каллас и личных переживаниях после развода с Питтом.
Актриса поделилась, что ее дети очень замкнуты и не стремятся к актерской карьере. Джоли также рассказала о подготовке к новой
роли и призналась, что материнство - ее главный приоритет в жизни.
Анджелина Джоли с 16-летним сыном Ноксом посетили церемонию Governors Awards в Лос-Анджелесе. Актриса засияла в
золотисто-серебряном платье, а ее сын, который очень похож на отца, появился в смокинге.