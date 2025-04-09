Мария Каллас

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Актриса поделилась, что ее дети очень замкнуты и не стремятся к актерской карьере. Джоли также рассказала о подготовке к новой роли и призналась, что материнство - ее главный приоритет в жизни.