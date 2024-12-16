Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, что чувствует себя одинокой и «странно» перед ее судом с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Восемь лет назад Анджелина Джоли обвинила своего мужа Брэда Питта в насилии, а сейчас актриса находится в судебном процессе, в котором борется за свой французский виноградник.

Сейчас, спустя много лет после развода, Анджелина Джоли призналась, что чувствует одиночество.

Актриса сравнила себя с оперной звездой Марией Каллас, которую она играет в фильме «Мария», ведь та тоже одинока.

«У меня есть дети, которых я люблю, но, по мере взросления, я часто остаюсь одинокой, я отождествляю себя с одиночеством, которое испытывает она [Мария]», - сказала Анджелина Джоли.

Недавно Анджелина победила серьезное судебное дело против бывшего мужа Брэда Питта после того, как суд постановил, что он должен передать документы и сообщения, которые могут доказать, что он проявлял ужасное отношение к актрисе и их детям.

Длительный конфликт привел к тому, что враждующие бывшие подали друг на друга судебные дела с тех пор, как Питт подал в суд на Джоли в 2022 году за продажу ее доли в их поместье Chateau Miraval, которое производит розовое игристое.

Ранее Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа в том, что он облил красным вином и пивом ее и одного ребенка пары, когда они были на своем частном самолете.

49-летняя Джоли попросила суд заставить ее бывшего мужа раскрыть что-либо в период с 14 сентября 2016 года по 31 декабря 2018 года. Речь шла об электронных письмах, текстовых сообщениях и других письменных сообщениях, что угодно, но не информацию между ним и его адвокатами или терапевтами.

В июле актриса подала документы, в которых утверждалось, что актер пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллионов долларов, чтобы скрыть «годы насилия».

В то же время ее команда юристов попросила суд заставить Питта обнародовать «частные сообщения третьей стороны», которые он имел относительно авиаперелета их семьи в 2016 году, в результате которого Джоли подала на развод.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Лия Мартин вынесла решение после того, как адвокаты Джоли заявили, что документы подтвердят ее заявления, что Питт пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении.

Она утверждает, что соглашение о неразглашении не позволило бы ей говорить о предполагаемых злоупотреблениях, на фоне устной договоренности о продаже своей половины винодельни Питту.

Адвокаты Джоли утверждают, что документы подтвердят «сообщения о жестоком обращении, ложь властям и годы сокрытия» со стороны Питта.

Команда юристов Питта просила отклонить ходатайство, утверждая, что запросы были «широкими и навязчивыми».

Адвокаты актеров также назвали представление «сенсационной рыболовной экспедицией», а источники назвали последнее решение «неподходящим», поскольку актер уже предоставил «так много информации».

Пол Мерфи, адвокат Джоли, назвал документы «решающими доказательствами», за которые Питт «боролся годами, чтобы скрыть».

Напомним,

Актриса поделилась, что ее дети очень замкнуты и не стремятся к актерской карьере. Джоли также рассказала о подготовке к новой роли и призналась, что материнство - ее главный приоритет в жизни.