Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

ukenru
Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 11913 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
07:43 • 67428 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 108239 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 144778 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 143675 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 152274 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 161865 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222659 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 173354 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173758 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

 • 72170 просмотра
В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

 • 37140 просмотра
Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

 • 70612 просмотра
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

04:37 • 41091 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 36005 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 36005 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

07:43 • 67328 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 129389 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 134107 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 150718 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 706 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 14075 просмотра
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 51385 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

 • 51536 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 105815 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Киев  •  УНН

 • 614 просмотра

Read in English

Анджелина Джоли рассказала об ощущении одиночества во время судебного процесса с Брэдом Питтом относительно виноградника. Суд обязал Питта предоставить документы о возможном жестоком обращении с семьей.

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о том, что чувствует себя одинокой и «странно» перед ее судом с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Восемь лет назад Анджелина Джоли обвинила своего мужа Брэда Питта в насилии, а сейчас актриса находится в судебном процессе, в котором борется за свой французский виноградник.

Сейчас, спустя много лет после развода, Анджелина Джоли призналась, что чувствует одиночество.

Актриса сравнила себя с оперной звездой Марией Каллас, которую она играет в фильме «Мария», ведь та тоже одинока.

«У меня есть дети, которых я люблю, но, по мере взросления, я часто остаюсь одинокой, я отождествляю себя с одиночеством, которое испытывает она [Мария]», - сказала Анджелина Джоли.

Недавно Анджелина победила серьезное судебное дело против бывшего мужа Брэда Питта после того, как суд постановил, что он должен передать документы и сообщения, которые могут доказать, что он проявлял ужасное отношение к актрисе и их детям.

Длительный конфликт привел к тому, что враждующие бывшие подали друг на друга судебные дела с тех пор, как Питт подал в суд на Джоли в 2022 году за продажу ее доли в их поместье Chateau Miraval, которое производит розовое игристое.

Ранее Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа в том, что он облил красным вином и пивом ее и одного ребенка пары, когда они были на своем частном самолете.

49-летняя Джоли попросила суд заставить ее бывшего мужа раскрыть что-либо в период с 14 сентября 2016 года по 31 декабря 2018 года. Речь шла об электронных письмах, текстовых сообщениях и других письменных сообщениях, что угодно, но не информацию между ним и его адвокатами или терапевтами.

В июле актриса подала документы, в которых утверждалось, что актер пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении на сумму 8,5 миллионов долларов, чтобы скрыть «годы насилия».

В то же время ее команда юристов попросила суд заставить Питта обнародовать «частные сообщения третьей стороны», которые он имел относительно авиаперелета их семьи в 2016 году, в результате которого Джоли подала на развод.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Лия Мартин вынесла решение после того, как адвокаты Джоли заявили, что документы подтвердят ее заявления, что Питт пытался заставить ее подписать соглашение о неразглашении.

Она утверждает, что соглашение о неразглашении не позволило бы ей говорить о предполагаемых злоупотреблениях, на фоне устной договоренности о продаже своей половины винодельни Питту.

Адвокаты Джоли утверждают, что документы подтвердят «сообщения о жестоком обращении, ложь властям и годы сокрытия» со стороны Питта.

Команда юристов Питта просила отклонить ходатайство, утверждая, что запросы были «широкими и навязчивыми».

Адвокаты актеров также назвали представление «сенсационной рыболовной экспедицией», а источники назвали последнее решение «неподходящим», поскольку актер уже предоставил «так много информации».

Пол Мерфи, адвокат Джоли, назвал документы «решающими доказательствами», за которые Питт «боролся годами, чтобы скрыть».

Напомним,

Актриса поделилась, что ее дети очень замкнуты и не стремятся к актерской карьере. Джоли также рассказала о подготовке к новой роли и призналась, что материнство - ее главный приоритет в жизни.

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
mariya-kallasМария Каллас
los-andzhelesЛос-Анджелес