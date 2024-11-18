Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards
Киев • УНН
Анджелина Джоли с 16-летним сыном Ноксом посетили церемонию Governors Awards в Лос-Анджелесе. Актриса засияла в золотисто-серебряном платье, а ее сын, который очень похож на отца, появился в смокинге.
Голливудская актриса Анджелина Джоли вместе со своим сыном Ноксом Джоли-Питтом, которого редко видят на публичных мероприятиях с мамой и который «выглядит как молодой Брэд Питт», посетила церемонию вручения премии Governors Awards в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
48-летняя актриса и ее 16-летний сын, которого она имеет с бывшим мужем Брэдом Питтом, без труда привлекли внимание на красной дорожке Ray Dolby Ballroom впечатляющим стилем.
Джо ослепляла в мерцающем золото-серебряном платье без рукавов, излучая голливудский гламур, а крупные бриллиантовые серьги и соответствующее ожерелье добавляли идеальный штрих блеска.
Ее недавно осветленные локоны были собраны в шикарный пучок, и она легко посмеивалась с Ноксом, который выглядел эффектно в смокинге.
Пока дуэт позировал для фотографий, Нокс, возвышающийся над своей мамой с удивительным сходством со своим отцом-кумиром Брэдом Питтом, произвел грандиозное впечатление.
Примечательным было отсутствие его братьев и сестер, что сделало этот момент матери и сына редким на этом звездном мероприятии.
Пара общалась с голливудскими знаменитостями, включая Памелу Андерсон, Деми Мур, Николь Кидман и Элизабет Олсен, среди многих других.
Мероприятие, организованное советом управляющих киноакадемии, чествует покойного Куинси Джонса, продюсеров Джеймса Бонда Барбару Брокколи и Майкла Г. Уилсона, режиссера Ричарда Кертиса и директора по кастингу Джульет Тейлор.
Выход Анджелины Джоли в свет произошел в то время, когда актриса продолжает продвигать свой последний фильм «Мария», байопик об оперной легенде Марии Каллас, который уже вызвал разговоры об «Оскаре». Долгожданный фильм выйдет в кинотеатрах в ноябре, а в декабре его покажут на Netflix.