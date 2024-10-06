Анджелина Джоли отдала на аукцион свой винтажный Ferrari 250 GT

Голливудская актриса Анджелина Джоли предоставила аукционному дому Christieʼs свой винтажный Ferrari 250 GT 1958 года выпуска. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Автомобиль выставят на аукцион 20 ноября. Однако в Christieʼs отказались сказать, как долго актриса была владелицей автомобиля и пользовалась ли она им.

Впрочем, аукционный дом ожидает, что стоимость Ferrari будет колебаться от 600 тысяч до 800 тысяч евро.

Представитель аукционного дома Christieʼs подтвердил, что автомобиль сохранил свой оригинальный двигатель, но «вероятно» его перекрасили в 1978 году из оригинального бело-синего цвета в черный, а салон - из черного в красный.

Дополнение

Модель Ferrari 250 GT coupé, впервые представленная на Парижском автосалоне 1958 года, предлагает 12-цилиндровый двигатель мощностью 240 лошадиных сил с усовершенствованными карбюраторами Weber.

Кузов создавала одна из самых известных автодизайнерских итальянских фирм Pininfarina.

Напомним,

Культовые круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе в Великобритании за 40 тысяч фунтов. Очки были подарены Ленноном случайному знакомому в студии Abbey Road в 1968 году.