Анджеліна Джолі віддала на аукціон свій вінтажний Ferrari 250 GT
Київ • УНН
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала аукціонному дому Christie's свій Ferrari 250 GT 1958 року випуску. Автомобіль буде виставлено на аукціон 20 листопада з очікуваною вартістю 600-800 тисяч євро.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі надала аукціонному дому Christieʼs свій вінтажний Ferrari 250 GT 1958 року випуску. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Автівку виставлять на аукціон 20 листопада. Проте у Christieʼs відмовилися сказати, як довго акторка була власницею автомобіля і чи користувалася вона ним.
А втім, аукціонний дім очікує, що вартість Ferrari коливатиметься від 600 тисяч до 800 тисяч євро.
Представник аукціонного дому Christieʼs підтвердив, що автомобіль зберіг свій оригінальний двигун, але "ймовірно" його перефарбували у 1978 році з оригінального біло-синього кольору в чорний, а салон — з чорного в червоний.
Доповнення
Модель Ferrari 250 GT coupé, вперше представлена на Паризькому автосалоні 1958 року, пропонує 12-циліндровий двигун потужністю 240 кінських сил із вдосконаленими карбюраторами Weber.
Кузов створювала одна з найвідоміших автодизайнерських італійських фірм Pininfarina.
Нагадаємо
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