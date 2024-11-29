Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

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Фотография Анджелины Джоли для Vogue Mexico разделила поклонников из-за меланхоличного выражения лица актеры. В интервью Джоли рассказала о роли Марии Каллас и личных переживаниях после развода с Питтом.

Обложка декабрьского выпуска журнала Vogue Mexico с голливудской актрисой Анджелиной Джоли вызвала споры среди поклонников звезды. Многие отметили, что на фото актриса выглядит чрезвычайно грустной, а снимок назвали "неудачным". Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

На обложке, снятой фотографом Дэном Мортенсеном, Джоли позирует в черном платье от Christian Dior с меланхоличным выражением лица и распущенными волосами.

Один комментатор отметил: "Она выглядит так, будто получила худшую новость перед съемкой".

Другой комментарий на модном форуме TheFashionSpot: "Эти фотографии выглядят как неудачные кадры. Сделать так, чтобы Анджелина Джоли выглядела плохо - это надо постараться".

Однако среди критиков нашлись и те, кто оценил естественность фото: "Ее лицо без чрезмерной ретуши, как это обычно делают журналы".

Интервью о боли и творчестве

В интервью журналу Джоли поделилась личными переживаниями, в частности, о том, как ее новая роль певицы Марии Каллас помогла справиться с прошлой болью.

"Я поняла, сколько эмоций мы держим в себе. Это влияет на наш голос - не только физический, но и внутренний, который мы используем для общения", - отметила актриса.

Отметим, что биографический фильм "Мария", где Джоли исполняет главную роль, уже получил положительные отзывы после выпуска трейлера. Лента рассказывает о последних днях жизни оперной Девы Марии Каллас, которая умерла в 1977 году. Премьера в кинотеатрах США запланирована на 27 ноября, а на платформе Netflix - с 11 декабря.

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards18 нояб. 2024, 07:14 • 175964 просмотра

Роль в фильме требовала от актрисы полгода вокальной подготовки. Джоли призналась, что процесс обучения открыл для нее "более глубокие части себя" и позволил переосмыслить пережитое, включая ее тяжелый разрыв с Брэдом Питтом.

Личная жизнь и юридические баталии

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались после инцидента на борту самолета в 2016 году. Актриса обвинила Питта в насилии над собой и их детьми, но он и обвинения отрицает. Судебная борьба между экс-супругом продолжается до сих пор.

Питт, тем временем, строит новые отношения с Инес де Рамон. По словам инсайдеров, пара планирует провести вместе День благодарения и даже обсуждает возможность создания новой семьи.

"Брэд признался, что Инес была для него источником поддержки в сложные времена. Он уверен, что она станет замечательной матерью", - сообщил друг актера.

Суд из-за винодельни

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судебную тяжбу через совместную винодельню Chateau Miraval, ставшую предметом спора во время их многолетнего развода.

Питт обвинил Джоли в том, что она продала свою долю винодельни без его согласия в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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