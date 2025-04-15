Марія Каллас

23-річний Меддокс Джолі-Пітт став третім асистентом режисера на зйомках нового фільму "Шви" в Парижі. Це не перший досвід роботи Меддокса в кіноіндустрії - він вже брав участь у кількох проєктах своєї матері.
Анджеліна Джолі розповіла про відчуття самотності під час судового процесу з Бредом Піттом щодо виноградника. Суд зобов'язав Пітта надати документи про можливе жорстоке поводження з родиною.
Фото Анджеліни Джолі для Vogue Mexico розділило шанувальників через меланхолійний вираз обличчя акторки. В інтерв'ю Джолі
розповіла про роль Марії Каллас та особисті переживання після розлучення з Піттом.
Акторка поділилася, що її діти дуже замкнуті та не прагнуть до акторської кар'єри. Джолі також розповіла про підготовку до нової
ролі та зізналася, що материнство - її головний пріоритет у житті.
Анджеліна Джолі з 16-річним сином Ноксом відвідали церемонію Governors Awards у Лос-Анджелесі. Акторка засяяла у золото-срібному
платті, а її син, який дуже схожий на батька, з'явився у смокінгу.