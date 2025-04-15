Марія Каллас

Анджеліна Джолі розкрила несподівані деталі про своїх шістьох дітей

Акторка поділилася, що її діти дуже замкнуті та не прагнуть до акторської кар'єри. Джолі також розповіла про підготовку до нової ролі та зізналася, що материнство - її головний пріоритет у житті.