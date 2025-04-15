Марія Каллас

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22370 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 144138 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 130060 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132090 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 129388 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130729 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194220 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77076 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164254 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116016 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 41002 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 52625 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 55674 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 45800 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 27696 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 9836 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 20231 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 46308 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 56160 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 144144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 4466 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11771 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13832 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109570 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111194 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Марія Каллас

Новини по темi

Син Анджеліни Джолі отримав важливу посаду у її новому фільмі в Парижі

23-річний Меддокс Джолі-Пітт став третім асистентом режисера на зйомках нового фільму "Шви" в Парижі. Це не перший досвід роботи Меддокса в кіноіндустрії - він вже брав участь у кількох проєктах своєї матері.

УНН Lite • 18 грудня, 08:36 • 111199 перегляди

Анджеліна Джолі розповіла про самотність та порівняла себе зі своїм персонажем з фільму "Марія"

Анджеліна Джолі розповіла про відчуття самотності під час судового процесу з Бредом Піттом щодо виноградника. Суд зобов'язав Пітта надати документи про можливе жорстоке поводження з родиною.

УНН Lite • 16 грудня, 09:31 • 104900 перегляди

Образ Анджеліни Джолі на обкладинці Vogue Mexico розчарував фанатів

Фото Анджеліни Джолі для Vogue Mexico розділило шанувальників через меланхолійний вираз обличчя акторки. В інтерв'ю Джолі розповіла про роль Марії Каллас та особисті переживання після розлучення з Піттом.

Новини Світу • 29 листопада, 09:28 • 105629 перегляди

Анджеліна Джолі розкрила несподівані деталі про своїх шістьох дітей

Акторка поділилася, що її діти дуже замкнуті та не прагнуть до акторської кар'єри. Джолі також розповіла про підготовку до нової ролі та зізналася, що материнство - її головний пріоритет у житті.

УНН Lite • 22 листопада, 07:06 • 102505 перегляди

Син Анджеліни Джолі вразив схожістю з Бредом Піттом на Governors Awards

Анджеліна Джолі з 16-річним сином Ноксом відвідали церемонію Governors Awards у Лос-Анджелесі. Акторка засяяла у золото-срібному платті, а її син, який дуже схожий на батька, з'явився у смокінгу.

Новини Світу • 18 листопада, 07:14 • 176248 перегляди