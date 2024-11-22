Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Партизанское движение "АТЕШ"сообщило об успешной диверсии в учебном центре операторов БПЛА российской армии. Агент под прикрытием передал данные о расположении подразделения, что привело к ликвидации двух и ранению трех оккупантов.

Украинские партизаны смогли проникнуть в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов российской армии, устроив там диверсию. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По информации «АТЕШ», около полугода назад их агент подписал контракт с ВС РФ. Он был направлен один из учебных центров операторов беспилотников. После обучения он был распределен в одну из бригад на соответствующую должность и направлен в зону боевых действий на территории Донецкой области Украины.

Во время службы там он постоянно передавал различную оперативную информацию Силам обороны Украины. В том числе и данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

Некоторое время назад наш агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника на Торецком направлении. Было раскрыто место нахождения операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар,

- сообщили в «АТЕШ».

Благодаря этой информации удалось ликвидировать два оккупанта и ранить еще три.

Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья17 нояб. 2024, 04:18 • 101206 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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