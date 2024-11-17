Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья
Киев • УНН
Украинское движение "АТЕШ" уничтожило релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области. Диверсия нарушила поставки военной техники и топлива для российских оккупантов между станциями Большой и Верхний Токмак.
Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле с. Урожайное, Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.
Мы вывели из строя электрооборудование на железнодорожном участке между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак, что привело к перебоям в поставках военной техники и топлива для оккупантов на линии фронта,
Партизаны сообщили, что россияне активизируют наступление на Запорожском направлении. Поэтому диверсии становятся для них серьезной проблемой, усложняя логистику и нарушая регулярные поставки боеприпасов и топлива. Эти перебои постепенно подрывают боеспособность российских войск, замедляют их наступательные действия и ведут к увеличению потерь, что в конечном итоге снижает шансы на успешное выполнение поставленных задач.
Напомним
Украинское партизанское движение "АТЕШ", название которого на крымскотатарском означает "огонь", уже два года успешно оперирует на временно оккупированных территориях Украины и внутри России, срывая планы оккупантов и наводя огонь украинских средств поражения.