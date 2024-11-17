Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле с. Урожайное, Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщило украинское партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

Мы вывели из строя электрооборудование на железнодорожном участке между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак, что привело к перебоям в поставках военной техники и топлива для оккупантов на линии фронта,