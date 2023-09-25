В Крыму нарастает партизанское движение - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму к партизанскому движению присоединяется все больше молодежи. Это положительно сказывается на эффективности подпольного сопротивления и некоторые отработки связаны именно с этим, заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.
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«Партизанское движение растет, люди начинают понимать, что русские их обманули. И все больше и больше контактируют с украинским вооруженными силами по предоставлению информации и помощи. Это касается прежде всего молодежи, которая активно участвует. В принципе ситуация меняется к лучшему. Поэтому эффективность работы партизанского движения в том числе на территории Крыма возросла. И вы можете видеть, что некоторые отработки непосредственно связаны с партизанским движением», – отметил Виталий Ким.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, партизанское движение “АТЕШ” обнаружил место размещения военной техники рашистов во временно оккупированном Крыму.
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Партизаны обнародовали координаты радионавигационной системы “Чайка” в Бахчисарайском районе Крыма и намекнули на ее уничтожение.
Между тем во временно оккупированном Мариупольском районе партизаны испортили трансформаторы, которые обеспечивали светом базу российских военных.
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