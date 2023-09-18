Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму

ukru
29 березня, 17:57 • 237908 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 309337 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 263430 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 299351 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 266837 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 201342 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 191539 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160487 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 505216 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174895 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
79 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 177364 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 181579 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 118901 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 139630 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 128902 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 361100 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 505218 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 542885 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 542108 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 443756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 177364 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 309325 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 166020 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 157645 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 129275 перегляди
Актуальне
Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму

Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму

Київ • УНН

 • 380017 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Партизани “АТЕШ” оприлюднили координати радіонавігаційної системи “Чайка” у Бахчисарайському районі Криму і натякнули на її знищення. Таку заяву вони зробили на своїй сторінці в телеграм, пише УНН.

Цитата

“Наш агент провів розвідку важливої радіонавігаційної системи російських окупантів у н. п. Гірка, Бахчисарайського району. Система „Чайка“ — унікальна імпульсно-фазова радіонавігаційна система довгохвильового діапазону, призначена для визначення координат літаків і кораблів з низькою похибкою. Є засобом військової частини 80162. Координати: 44.888967, 33.873376. Ворог активно користується цією системою для ведення війни проти України. Ми з цим категорично не згодні. І це виправимо!” — написали в телеграм каналі партизанського руху.

Деталі

Крім географічних координат, партизани також опублікували відео і фото самої радіонавігаційної системи, зняті в безпосередній близькості від військового об'єкта російських військових.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор рф із Кримом до настання зими — Буданов

Нагадаємо

Раніше “АТЕШ” повідомив, що в окупантів в Криму великі проблеми з паливом — ціни зростають і заправляють тільки за талонами. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57