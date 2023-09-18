Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму

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“Наш агент провів розвідку важливої радіонавігаційної системи російських окупантів у н. п. Гірка, Бахчисарайського району. Система „Чайка“ — унікальна імпульсно-фазова радіонавігаційна система довгохвильового діапазону, призначена для визначення координат літаків і кораблів з низькою похибкою. Є засобом військової частини 80162. Координати: 44.888967, 33.873376. Ворог активно користується цією системою для ведення війни проти України. Ми з цим категорично не згодні. І це виправимо!” — написали в телеграм каналі партизанського руху.

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Крім географічних координат, партизани також опублікували відео і фото самої радіонавігаційної системи, зняті в безпосередній близькості від військового об'єкта російських військових.

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