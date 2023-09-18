Партизаны обнародовали координаты радионавигационной системы "Чайка" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Партизаны “АТЕШ” сдали координаты радионавигационной системы “Чайка” в Бахчисарайском районе Крыма и намекнули на её уничтожение. Такое заявление они сделали на своей странице в телеграм, пишет УНН.
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“Наш агент провел разведку важной радионавигационной системы российских оккупантов в н. п. Горка, Бахчисарайского района. Система „Чайка“ — уникальная импульсно-фазовая радионавигационная система длинноволнового диапазона, предназначенная для определения координат самолётов и кораблей с низкой погрешностью. Является средством воинской части 80162. Координаты: 44.888967, 33.873376. Враг активно пользуется данной системой для ведения войны против Украины. Мы с этим категорические не согласны. И это исправим!” — написали в телеграм канале партизанского движения.
Детали
Кроме географических координат, партизаны так же опубликовали видео и фото самой радионавигационной станции, снятые в непосредственной близости от военного объекта российских военных.
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Напомним
Ранее “АТЕШ” сообщил, что у оккупантов в Крыму большие проблемы с топливом — цены растут и заправляют только по талонам.