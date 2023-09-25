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В Маріупольському районі партизани знеструмили базу окупантів

В Маріупольському районі партизани знеструмили базу окупантів

Київ • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому районі партизани зіпсували трансформатори, які забезпечували світлом базу російських військових, передає УНН. 

Цитата

"В Маріуполі Спротив знешкодив трансформаторні установки в рані між ЖМР 23 та с. Старий Крим, які забезпечували базу окупантів електрикою. Вогняний Спротив супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності", - пише Андрющенко.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, в краснодарському краї сьогодні горіли дві релейні та одна резервна акумуляторна шафа, що повинно було позначитись на русі поїздів, однак пожежу швидко загасили і всього два потяги прибули із незначним запізненням. 

На підприємстві в оренбурзькому районі росії вночі сталося загоряння цистерн із нафтопродуктами.

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