В Мариупольском районе партизаны обесточили базу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном районе партизаны испортили трансформаторы, которые обеспечивали светом базу российских военных, передает УНН.
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"В Мариуполе Сопротивление обезвредило трансформаторные установки в ране между ЖМР 23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством. Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и как следствие, повышенным уровнем тревожности", - пишет Андрющенко.
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Как ранее сообщал УНН, в краснодарском крае сегодня горели два релейных и один резервный аккумуляторный шкаф, что должно было сказаться на движении поездов, однако пожар быстро потушили и всего два поезда прибыли с незначительным опозданием.
На предприятии в оренбургском районе россии ночью произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами.
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