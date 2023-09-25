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В Мариупольском районе партизаны обесточили базу оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном районе партизаны испортили трансформаторы, которые обеспечивали светом базу российских военных, передает УНН. 

Цитата

"В Мариуполе Сопротивление обезвредило трансформаторные установки в ране между ЖМР 23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством. Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и как следствие, повышенным уровнем тревожности", - пишет Андрющенко.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в краснодарском крае сегодня горели два релейных и один резервный аккумуляторный шкаф, что должно было сказаться на движении поездов, однако пожар быстро потушили и всего два поезда прибыли с незначительным опозданием. 

На предприятии в оренбургском районе россии ночью произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами.

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