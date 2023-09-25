Під оренбургом у росії вночі горіла нафтобаза

Деталі

Як зазначено, загоряння цистерн із нафтопродуктами сталося на приватному підприємстві в оренбурзькому районі близько 21:00 напередодні. Як зазначено, горіли резервуари з паливом. Орієнтовна площа пожежі - 500 квадратних метрів. Пожежу погасили о 22:50.

Причини пожежі не повідомляються.

Доповнення

У ніч на 24 вересня в московській і калузькій областях рф влаштували "хлопок", зокрема, на території військового містечка знищено паливозаправник.