Під оренбургом у росії вночі горіла нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На підприємстві в оренбурзькому районі росії вночі сталося загоряння цистерн із нафтопродуктами. Про це повідомляє управління мнс рф в області, передає УНН.
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Як зазначено, загоряння цистерн із нафтопродуктами сталося на приватному підприємстві в оренбурзькому районі близько 21:00 напередодні. Як зазначено, горіли резервуари з паливом. Орієнтовна площа пожежі - 500 квадратних метрів. Пожежу погасили о 22:50.
Причини пожежі не повідомляються.
Доповнення
У ніч на 24 вересня в московській і калузькій областях рф влаштували "хлопок", зокрема, на території військового містечка знищено паливозаправник.