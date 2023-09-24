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В московской и калужской областях рф диверсанты устроили "хлопок" - разведка

Киев • УНН

 • 117802 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ночь на 24 сентября в московской и калужской областях рф неизвестные диверсанты устроили "хлопок", в частности, на территории военного городка уничтожен топливозаправщик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Цитата

«В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию хлопка на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в московской и калужской областях», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.

«На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами», - отмечается в сообщении.

В ГУР добавили, что фото и видео «хлопка» из соображений безопасности будут представлены позже.

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Источник Суспільного в Главном управлении разведки Минобороны сообщил, что в Курске беспилотники атаковали здание ФСБ и нефтеперерабатывающий завод.

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