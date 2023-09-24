В московской и калужской областях рф диверсанты устроили "хлопок" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ночь на 24 сентября в московской и калужской областях рф неизвестные диверсанты устроили "хлопок", в частности, на территории военного городка уничтожен топливозаправщик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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«В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию хлопка на территории страны-агрессора, отметившись удачными действиями в московской и калужской областях», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калининец Наро-Фоминского района) уничтожен топливозаправщик.
«На территории военного городка 60 арсенала вооружения (в/ч 42702, г. Калуга) уничтожено 4 единицы автомобильной техники с прицепами», - отмечается в сообщении.
В ГУР добавили, что фото и видео «хлопка» из соображений безопасности будут представлены позже.
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